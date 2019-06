Everton Ribeiro sobre Jorge Jesus: "Disse que ia correr connosco, mas não pensei que fosse literalmente"

A reação ao primeiro treino do técnico português (com vídeo)

Esta quinta-feira ficou marcada pelo primeiro dia de trabalho de Jorge Jesus no Flamengo. O técnico deu uma palestra antes de orientar a primeira sessão de trabalho, mas foi durante o treino que os jogadores começaram a ter a perceção do que podem esperar do orientador português.

Depois de duas horas a treinar no relvado, o avançado Everton Ribeiro mostrou-se satisfeito com o método de trabalho do ex-treinador do Benfica e Sporting.

Os jogadores também realizaram o primeiro treino no campo sob o comando de Jorge Jesus.



"Foi muito positivo e impactante o primeiro contacto com ele. Apresentou-se e disse que quer ajudar-nos a conquistar títulos. Quer tirar o melhor de nós e essa forma de pensar é muito importante. Explicou-nos como vai trabalhar, sempre com intensidade e até disse que ia correr connosco. Mas não pensei que fosse literalmente. Vamos tentar adaptar-nos o mais rapidamente possível", comentou o jogador.