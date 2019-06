Apple alerta para risco de incêndio de Macbook

Caso tenha obtido este modelo do portátil da Apple durante o período em questão, a marca aconselha que o leve a uma loja de apoio.

A Apple emitiu uma ordem de recolha urgente para todos os portáteis MacBook Pro com Retina Display de 2015, afirmando que as baterias do portátil têm tendência para sobreaquecerem e consequentemente, incendiarem.

Segundo o The Vergue as unidades afetadas são um número limitado e foram vendidas entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017.

Caso tenha comprado este modelo do portátil da Apple durante o período em questão, a marca aconselha que o leve a uma loja e caso se confirme que o seu portátil se encontra em perigo, a marca irá substituir a bateria sem nenhum preço adicional.