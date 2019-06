Sociedade

21 de junho 2019

Casa de Papel imita telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa e Cristina Ferreira já reagiu

A parecença do telefonema de Raquel Murillo com o "Presidente da República" e o telefonema entre Marcelo e a apresentadora de televisão, Cristina Ferreira no seu primeiro dia, em "O programa da Cristina”, foi notório.