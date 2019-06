Uso excessivo de telemóveis está a criar um novo osso no pescoço dos jovens

Cientistas afirmam que se ao pressionar com os dedos a parte de trás do crânio acima do pescoço, sentir um pequeno chifre, provavelmente já tem o novo osso.

Segundo estudos realizados por cientistas australianos da Universidade de Sunshine Coast, na Austrália os jovens estão a desenvolver um osso acima do pescoço, devido à utilização excessiva de telemóveis. A transformação é resultado da posição inclinada para a frente com que se utiliza o dispositivo para escrever, ler mensagens, ver vídeos, utilizar as redes sociais, entre outras atividades.

Os investigadores analisaram radiografias de pessoas entre os 18 e os 30 anos e concluíram que novo osso é semelhante a um gancho ou um chifre na parte de trás do crânio. Os esporões ósseos são causados pela inclinação frontal da cabeça. Ao mover-se para a frente, a cabeça exige uma força adicional do pescoço, o que que provoca a deslocação do peso da coluna para os músculos da cabeça. Essa é a causa do desenvolvimento de um pequeno osso nas ligações dos tendões e ligamentos.

Do número total de pessoas analisadas, o problema foi identificado em 218 indivíduos e no pior dos, o novo osso já tinha mais 3,6 de comprimento, segundo o New York Times. A investigação também concluiu que existem mais homens afetados que mulheres.

