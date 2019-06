Turistas descobrem câmara oculta na casa de banho de Alojamento Local em Matosinhos

Três turistas descobriram uma câmara oculta na casa de banho de uma casa de Alojamento Local onde se encontravam hospedadas em Leça do Balio, Matosinhos.

De acordo com o Jornal de Notícias, as turistas, de nacionalidade malaia, descobriram uma minicâmara de vídeo instalada numa tomada por cima do lavatório e acabaram por chamar a PSP ao local, esta quinta-feira.

Segundo o mesmo jornal, a PSP desmontou o aparelho. A câmara tinha uma ligação wireless e numa etiqueta a password que permitia a sua ativação remotamente.

O dono do alojamento, que se trata de um engenheiro eletrotécnico, admitiu ter instalado a câmara naquele espaço. O homem, de 47 anos, alegou que o objetivo era evitar danos na cozinha e no terraço do alojamento.