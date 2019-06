SEF deteve homem procurado em Espanha por tráfico de droga

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no desenrolar de uma operação de controlo da permanência de cidadãos estrangeiros em Portugal, deteve esta semana em Portimão, um homem que era procurado pelas autoridades espanholas.

Em causa está “o cumprimento de uma pena de prisão por tráfico de estupefacientes”, revelou o SEF em comunicado.

O suspeito de 40 anos foi presente ao Tribunal da Relação de Évora tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O detido vai aguardar os trâmites do processo de extradição no Estabelecimento Prisional de Beja.

Ainda esta semana, no Aeroporto de Lisboa, as autoridades detiveram duas pessoas por falsificação de documentos. Segundo o SEF os “cidadãos foram detetados, no controlo de fronteira, quando apresentaram um documento de identificação italiano contrafeito e um passaporte falsificado por alteração de dados na página biográfica”.

Os cidadãos foram posteriormente presentes a tribunal para a validação da detenção e aplicação das medidas de coação.