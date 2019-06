Cadáver descoberto no areal

Um homem com cerca de 60 anos, e que se pensa ser um pescador, foi encontrado morto, este sábado, no areal da praia do Mondego, na Figueira da Foz, segundo o Correio da Manhã.

O corpo foi conduzido para o Instituto de Medicina Legal.

A Polícia Marítima vai agora desenvolver as diligências necessárias para apurar as circuntâncias em que o homem morreu.