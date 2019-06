Jogador do Vasco da Gama morre em acidente de mota

Thales Lima de Conceição Penha, jogador do clube brasileiro Vasco da Gama, morreu este sábado, na sequência de acidente de viação em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Segundo o site G1, o jogador, de 24 anos, regressava de um baile funk quando sofreu uma acidente de mota. Outra pessoa terá também morrido e outras três terºão ficado feridas, na sequência da colisão entre duas motas.

O avançado era internacional pelas seleções jovens do Brasil, e atualmente estava emprestado pelo Vasco da Gama ao clube jogava Ponte Preta.

O Vasco da Gama já reagiu à morte do atleta, em nota publicada nas redes sociais, desejando força aos familiares e amigos de Thalles.

"Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil", lamentou o clube.