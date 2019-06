Colisão com trator faz ferido grave em Barcelos

A ocorrência verificou-se no sentido entre a Estação de Camionagem e a Rotunda do Galo quando o automóvel fez uma ultrapassagem, acabando por tocar no rodado do trator e da colisão resultou o capotamento do veículo agrícola, acabando com o condutor do trator a ser projetado, ficando gravemente ferido aquele que aparentemente não causou o sinistro.

No teatro de operações, para socorro das vítimas, estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelos com duas viaturas de pré-socorro, assim como a VMER do INEM de Barcelos, que deu apoio diferenciado às vítimas.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Braga e a PSP de Barcelos tomou conta da ocorrência.