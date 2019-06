Jogos Europeus. Ginástica traz prata e bronze para Portugal

O trio feminino composto por Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia garantiu na tarde deste sábado as primeiras medalhas para Portugal na segunda edição dos Jogos Europeus, que se realizam em Minsk, capital da Bielorrússia.

As ginastas do Acro Clube da Maia começaram por conseguir o bronze no exercício de Equilíbrio de Ginástica Acrobática, terminando em terceiro lugar, com 28,520 pontos, ficando atrás da anfitriã Bielorrússia (ouro, com 29,520) e da Bélgica (prata, com 29,230).

Poucas horas depois, a prata, agora no exercício Dinâmico de Ginástica Acrobática, com o total de 28740 pontos: 8950 de nota artística, 2190 na dificuldade do exercício e 17600 na execução. Curiosamente, o pódio foi constituído pelos mesmos países: desta feita foi a Bélgica a conquistar o ouro (28830 pontos), com a Bielorrússia a terminar em terceiro (28090).

Há quatro anos, na primeira edição da prova, realizada em Baku (Azerbaijão), Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, terminando no 18.º lugar entre 50 países participantes. Este ano, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.