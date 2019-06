Quase uma centena de operacionais combatem fogo no Fundão

Mais de 90 operacionais, apoiados por 27 veículos e dois meios aéreos (que chegaram a ser três), estão desde o início da tarde a combater um incêndio no Fundão. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, não há habitações ou povoações em risco.

O primeiro foco terá espoletado às 13:48 na localidade de Quinta da Esparrela, afetando apenas zona de mato e floresta, "com algumas áreas agrícolas pelo meio". A mesma fonte referiu à Agência Lusa que o incêndio tem apenas uma frente de fogo ativa e que o combate "está a melhorar significativamente" com o decorrer das horas.

No início do dia, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deixou o alerta: alguns concelhos dos distritos de Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro estavam este sábado sob risco máximo de incêndio, devido às temperaturas próximas dos 30 graus. Tabuaço (distrito de Viseu), Vila Flôr e Torre de Moncorvo (Bragança), Sabugal, Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz Côa (Guarda), Penamacor (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) e Alcoutim (Faro) eram os concelhos em risco máximo de incêndio.