Brasil. Flamengo de Jorge Jesus homenageia Thalles Lima (com vídeo)

Jovem avançado dos quadros do Vasco da Gama faleceu este sábado num acidente de mota no Rio de Janeiro

O futebol brasileiro uniu-se este sábado em homenagem a Thalles Lima, jovem avançado dos quadros do Vasco da Gama que perdeu a vida num acidente de mota, no Rio de Janeiro, e o Flamengo de Jorge Jesus não ficou atrás. Antes de se iniciar o treino no Ninho do Urubu, o complexo de treinos do Mengão, a equipa técnica liderada pelo treinador português e os jogadores deram as mãos e rezaram em memória do atleta, falecido aos 24 anos.

Antes do treino desta manhã no campo, os jogadores e a comissão técnica se reuniram e fizeram uma oração em homenagem ao atacante Thalles. Descanse em paz! #Luto pic.twitter.com/oX3clIK51j — Flamengo (@Flamengo) 22 de junho de 2019

Thalles Lima estava neste momento emprestado à Ponte Preta, da Série B, e não sobreviveu ao acidente que provocou ainda mais uma morte e três feridos. A imprensa canarinha adianta que o jogador regressava de uma festa quando embateu com outro motociclo em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O atacante, antigo internacional pelas camadas jovens do Brasil (venceu o Torneio de Toulon em 2014), foi formado no Vasco da Gama e integrou o plantel principal de 2013 a 2017, marcando 36 golos em 157 jogos antes de ser cedido aos japoneses do Albirex Niigata e agora à Ponte Preta. O clube carioca já prometeu entretanto prestar todo o apoio necessário aos familiares do jogador.