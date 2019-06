Braga em grande destaque no Financial Times

A cidade e todo o concelho de Braga está em grande destaque na última edição do FDi Magazine, do Financial Times, sendo referida como “um centro de tecnologia e talentos em rápido crescimento em Portugal”, além de “trazer inovação com classe mundial”.

Segundo o Financial Times, “a cidade portuguesa de Braga é rica em história, mas não há nada de antigo no investimento relacionado à tecnologia”, acrescentando que “os mundos contrastam em Braga: passado e presente, história romana e nanotecnologia, vida rural e concreto”, partindo assim para uma análise minuciosa e científica do concelho de Braga. O suplemento FDi Magazine, do Financial Times evidencia logo na capa, com o desenvolvimento ao longo de dez páginas, o ecossistema empresarial de Braga é apontado como tratando-se de caso paradigmático de “inovação vibrante e em constante erupção”, considerando-a “um ponto muito bom para as novas empresas se instalarem e crescerem”.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, é convidado a dar testemunho nas páginas do suplemento do Financial Times, tendo explicado ao jornalista de mercados globais da Financial Times, Sebastian Shehadi, que Braga “é uma cidade com tecnologia, talento e pioneirismo”, destacando o papel da InvestBraga e de todo o tecido empresarial.

Após Braga ter sido classificada como tendo “uma agenda de negócios à escala global”, o jovem autarca social-democrata, Ricardo Rio, começou por congratular-se “por ver este reconhecimento da cidade de Braga à escala global num dos mais prestigiados órgãos de comunicação especializada do Mundo”, sendo como refere, “fundamental dar a conhecer as oportunidades de investimento, quando Braga se afirma como um polo de referência através da inovação e o Financial Times a convicção do enorme crescimento verificado nos últimos anos na cidade e todo o concelho de Braga, o que é sustentável para o futuro”.

O artigo também destaca o setor académico, nomeadamente a Universidade do Minho, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, a presença crescente da Bosch e da Fujitsu, trabalho da incubadora Startup Braga, e equipamentos como Altice Forum Braga.

A fDi Intelligence Magazine, publicação do Financial Times, é uma referência editorial na área de negócios e de investimento direto estrangeiro, reforçando o prestígio de Braga.