Copa América. Brasil goleia Peru (5-0) e marca lugar nos quartos

O Brasil confirmou na noite deste sábado o apuramento para os quartos-de-final da Copa América, ao bater o Peru por concludentes 5-0. Os canarinhos terminaram no primeiro lugar do grupo A, com sete pontos em três jogos, e seguem para a próxima ronda com a Venezuela, que venceu a Bolívia por 3-1 e acabou no segundo posto, com cinco pontos. Pior sorte têm os peruanos, que ficaram em terceiro, com quatro pontos, e esperam agora pelos resultados dos outros grupos para não ser o pior terceiro - os dois melhores também se apuram.

Ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras partidas, desta feita o escrete resolveu a questão logo no primeiro tempo. Casemiro - que irá falhar o jogo dos quartos-de-final, devido a acumulação de amarelos - abriu o marcador logo aos 12 minutos, num lance confuso na sequência de um canto, com Roberto Firmino a aumentar sete minutos depois após erro colossal do guardião peruano. Galese também não ficaria bem na fotografia no terceiro tento dos brasileiros, apontado por Everton num remate de muito longe.

Já na segunda parte, Dani Alves viria a aumentar a contagem aos 53', numa bela jogada de entendimento coletivo, com Willian a selar o 5-0 aos 90' num belíssimo remate em arco. Nos descontos, Gabriel Jesus desperdiçou ainda uma grande penalidade que havia sido cavada pelo próprio, permitindo a defesa do guarda-redes do Peru.

No outro jogo do grupo, disputado à mesma hora, Machís foi a figura: apontou dois dos três golos da Venezuela (2' e 55'). Justiniano ainda reduziu para a Bolívia aos 82', mas Josef Martínez fez o terceiro quatro minutos depois e garantiu o apuramento da seleção vinotinto, que assim se junta a Brasil, Colômbia e Chile como seleções apuradas para os quartos-de-final.