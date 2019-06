Alice Cooper, cujo nome verdadeiro é Vincent Damon Furnier, cantor norte-americano de 71 anos, revelou que tem um pacto peculiar com a mulher, a instrutora e coreógrafa Sheryl Goddard, de 61. Após 43 anos de casamento, o cantor norte-americano e Goddard esclareceram que são os melhores amigos, “têm um casamento perfeito” e não podem separar-se. Independentemente das circunstâncias.

“Não há forma de sobrevivermos um sem o outro. Quando a morte chegar, iremos juntos” explicou Cooper ao The Mirror, adiantando que não “conseguiria suportar chorar a perda” da esposa. “Estou casado com a melhor rapariga do mundo” disse ainda o intérprete de sucessos como ‘Poison’ ou ‘School’s Out’.

Goddard e Cooper têm três filhos: Calico de 38 anos, Dash de 33 e Sonora Rose de 25. O artista, que já lançou 26 álbuns de estúdio e vendeu mais de 50 milhões de cópias dos mesmos, admitiu que ele e a mulher “sempre foram fiéis” um ao outro, nunca tendo existido uma traição. Contudo, em novembro de 1983, a bailarina pediu o divórcio por não conseguir lidar diariamente com o alcoolismo e toxicodependência do marido. Poucos meses depois, após a desintoxicação e afastamento do panorama musical, de Cooper, reataram.

O segredo para um casamento longo? Durante uma aparição no programa australiano ‘The Project’, Cooper afirmou que é “casar com a rapariga pela qual estamos apaixonados e não com alguém de quem gostamos”.