Alterações Climáticas. Guterres assume a sua geração falhou e que jovens devem liderar luta

Ministros responsáveis pela juventude e centenas de jovens juntaram-se este domingo para assumir compromissos para um futuro melhor no último dia da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e o Fórum da Juventude Lisboa + 21, que decorreu em Lisboa.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que falou no encerramento do evento, assumiu que a sua geração falhou no desafio das alterações climáticas e que os jovens podem e devem liderar agora este combate global.

"A minha geração está a começar a entender que os jovens podem e devem liderar", disse António Guterres reforçando que hoje temos "a mais numerosa geração jovem da história".

Ainda sobre as alterações climáticas, Marcelo Rebelo de Sousa também marcou presença na cimeira e manifestou o seu apoio na realização de uma declaração de estado de emergência climática.

“Eu já apoiei a ideia de uma declaração de estado de emergência climática. Espero que seja aprovada brevemente”, afirmou o Presidente da República.

Vinte um anos depois, Portugal volta a ser anfitrião deste encontro internacional, e após dois dias de debate sobre questões imperativas da juventude foi aprovado um documento que atualiza a declaração assinada em 1998 na capital portuguesa.

Neste novo texto Lisboa + 21, 50 ministros e 120 delegações de juventude concordaram em promover, cumprir e defender direitos humanos e liberdades fundamentais de todos os jovens com base em 19 princípios. O combate à violência contra as mulheres, a necessidade de erradicar a pobreza em todas as suas formas, a luta contra as alterações climáticas e as desigualdades, são alguns dos desafios globais assumidos.

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da educação que também tutela a Juventude, e João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, foram algumas das personalidades que também marcaram presença no evento.

“É com os jovens que temos de construir objetivos de desenvolvimento sustentável que possam ser alcançáveis. São os 1,8 mil milhões de jovens que darão a herança às próximas gerações comunicando à geração seguinte as premências emergentes do seu tempo”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues em declarações à Lusa.