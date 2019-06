Em cinco anos, Lidl gerou mais de 9 milhões de euros para Portugal

Nos últimos cinco anos, o Lidl Portugal “contribuiu de forma muito positiva” para a criação de riqueza e ainda para a geração de emprego no nosso país. Estas são as principais conclusões de um estudo de Impacto Socioeconómico realizado pela consultora KPMG.

O estudo mostra ainda que, entre os anos fiscais 2014 e 2018, a empresa gerou – de forma direta, indireta e induzida – mais de 9 mil milhões de euros para o país.

“Só em 2018, a contribuição da empresa saldou-se em 2.120 milhões de euros, representando 1% do PIB nacional. Esta contribuição tem vindo a revelar um desempenho crescente, com um aumento médio de 6% ao ano, desde 2014. Ou seja, só no ano passado, por cada 1 euro gasto pela empresa, foram gerados 1,77€ na economia portuguesa”, lê-se em comunicado.

Para este valor, a região Norte foi a que mais contribuiu. Nesta zona, a geração de riqueza, nos últimos anos saldou-se em acima dos 2,5 mil milhões de euros.

O comunicado avança ainda que “estes valores refletem o investimento crescente que a empresa tem vindo a fazer no país, no qual está desde 1995, e que se têm intensificado nos últimos anos, espelhando a importância que Portugal, os portugueses, assim como produtores e fornecedores nacionais têm para o Lidl. Com a premissa de oferecer aos seus clientes a máxima qualidade ao melhor preço, o retalhista investe igualmente em relações sólidas e duradouras com os seus fornecedores e parceiros, através de certificações e de proximidade”.

Para além do seu contributo para a economia, este Estudo de Impacto Socioeconómico revelou também que, ao longo dos últimos cinco anos, a atividade da empresa contribuiu, de forma direta e indireta, para a geração de cerca de 46.300 postos de trabalho, a um ritmo de crescimento médio de 6% ao ano.

“Estes valores aferidos pelo estudo de impacto socioeconómico realizado pela consultora KPMG espelham o nosso compromisso para com o país e os portugueses e refletem o nosso esforço e investimento crescentes ao longo dos últimos cinco anos. Pautamo-nos não só pela qualidade ao melhor preço da nossa oferta, mas por uma postura séria e de crescimento com os nossos parceiros. Em Portugal somos portugueses e é muito importante para nós ver este compromisso refletido na sociedade e economia nacionais”, revela Sérgio Ramos, administrador Financeiro do Lidl Portugal.