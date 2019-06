Cristiano Ronaldo deixa gorjeta de 20 mil euros a funcionários de hotel

O avançado português mostrou-se satisfeito com a sua estadia na Grécia e decidiu premiar os funcionários do resort onde esteve hospedado

Cristiano Ronaldo rumou á Grécia depois de ter conquistado a Liga das Nações ao serviço de Portugal. As férias do internacional português deram que falar inicialmente já que o resort onde esteve instalado, na luxuosa Royal Villa Methoni, custa à volta de oito mil euros diários.

Agora, as férias do craque voltam a ser notícia. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport o avançado português mostrou-se satisfeito com o serviço prestado pelo staff e decidiu também premiar os funcionários, deixando-lhes 20 mil euros.

A mesma publicação diz que a razão desta gorjeta deve-se não só pelo tratamento recebido, mas sobretudo pelo cuidado dos funcionários em manterem os paparazzi longe da sua família.

Refira-se que o capitão da seleção portuguesa já deixou solo helénico, continuando de férias, mas agora na Riviera Francesa.