Porto. Ponte Luíz I sem metro nem pessoas

Circulação pedonal será proibida entre as 20h00 deste domingo e as 6h00 de segunda-feira. O Metro não deverá circular durante 10 dias.

Em comunicado a empresa de Metro do Porto apela que, tendo em conta os festejos da noite de São João, “todas as pessoas que tencionem deslocar-se entre o Porto e Gaia através do tabuleiro superior da ponte Luiz I o façam antes das 20h00”, uma vez que, passada esta hora, “o atravessamento pedonal será proibido por motivos de segurança”.

Esta interdição junta-se à avaria num aparelho de dilatação da Ponte Luiz I que obrigou a que as carruagens de metro fossem substituídas por um serviço de autocarros entre as estações da Linha Amarela Jardim do Morro e São Bento. A reparação deverá durar dez dias. Além dos veículos vaivém, os utentes podem usar o Andante em autocarros que façam o percurso daquela linha.