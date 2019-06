Casa Pia conquista Campeonato de Portugal

O Casa Pia sagrou-se, este domingo, campeão da edição 2018/19 do Campeonato de Portugal, ao bater o Vilafranquense na final da prova, disputada no Estádio do Jamor.

Após um empate a duas bolas em 120 minutos, a final do play-off do Campeonato de Portugal entre Vilafranquense e Casa Pia foi para grandes penalidades, com a equipa de Pina Manique a levar a melhor por 4-2.

Recorde-se que na próxima temporada, Vilafranquense e Casa Pia irão disputar, pela primeira vez na história, a II Liga.