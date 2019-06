Carolina Loureiro celebra aniversário com festa hippie

Entrei nos 27 da melhor forma. Não podia pedir melhor família, melhores amigos, melhor festa! Agradeço muito a todas as pessoas que estiveram ao meu lado neste momento especial, foi sem dúvida uma noite memorável 💛🧡💙💜❤️💚🌈🦋 sejam felizes!!! Sempreeeeeeee ✨ #carolwoodstockparty

A post shared by 𓂀 carolina ☾☮︎☯︎ (@caroloureiro) on Jun 23, 2019 at 2:06pm PDT