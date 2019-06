Pormenores sobre o batizado de Archie revelados pela imprensa internacional

O bebé deve usar a roupa já utilizada 62 vezes por diversos membros da família real, o vestido com renda de Honiton e laços em cetim branco, uma réplica do vestido original, confecionado a pedido da rainha Victoria para o batizado da sua primeira filha, a princesa Victoria, em 1841.

O príncipe Harry e a duquesa de Sussex Meghan Markle vão batizar o membro mais recente da família real numa cerimónia pequena entre amigos e familiares e de acordo com a imprensa tradicional, a cerimónia vai seguir as regras tradicionais.

O bebé deve usar a roupa já utilizada 62 vezes por diversos membros da família real, o vestido com renda de Honiton e laços em cetim branco, uma réplica do vestido original, confeccionado a pedido da rainha Victoria para o batizado da sua primeira filha, a princesa Victoria, em 1841. Também a água utilizada para batizar Archie vem do Rio Jordão, de modo a seguir a tradição.

O local onde se vai realizar o batismo será a capela de St. George, em Windsor, o local onde o casal deu o nó e onde o príncipe foi batizado. Foi nesta capela que Meghan recebeu o sacramento, dois meses antes de se juntar oficialmente à família real.