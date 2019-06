Paulo Fonseca já está em Roma

Paulo Fonseca chegou esta segunda-feira a Roma, onde foi recebido pelos dirigentes dos giallorossi.

O técnico português aproveitou para conhecer as instalações do clube italiano, cujo plantel vai começar a treinar já na quarta-feira. Para esta terça-feira estão previstos os habituais exames médicos do plantel antes do arranque da pré-temporada.

Paulo Fonseca, de 46 anos, assinou um contrato válido por três temporadas, até ao verão de 2022. O técnico sucede no cargo a Claudio Ranieri.

Este trata-se do segundo desafio do português fora de Portugal, depois de ter orientado durante três anos os ucranianos do Shakhtar Donetsk (entre junho de 2016 e junho de 2019).

Em Portugal, Paulo Fonseca estreou-se enquanto treinador nos sub-19 do Estrela da Amadora. Passou por vários clubes, entre eles o FC Porto e o Braga.