Reforço de clube inglês apresenta-se com a camisola do FC Porto

Uma situação insólita que chega da Ishtmian League, da sétima divisão inglesa. O Dereham Town apresentou este domingo o mais recente reforço do clube, Jake Imrie, que decidiu fazer a apresentação na sua nova casa vestido com uma camisola do... FC Porto.

Aparentemente não há nenhuma ligação aos dragões sem ser a simpatia que este jogador tem pelo emblema português. Do qual, note-se, parece mesmo ser um adepto atento: é que a camisola dos dragões que Imrie tem vestida é nada mais nada menos que a da próxima época, que foi colocada à venda no passado dia 7 de junho.

New signing @Jimrie11 caught up with @cjsouthwell1902 yesterday to share his thoughts on signing for the Magpies, as well as his hopes for the season ahead. Welcome Jake #WEAREDEREHAM #COYM pic.twitter.com/UodiRYHhxo