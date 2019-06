Jovem fica com mandíbula fraturada e sem vários dentes após explosão de cigarro eletrónico

New England Journal of Medicine

Um adolescente ficou sem vários dentes e com uma mandíbula fraturada depois de um cigarro eletrónico lhe explodir na boca. O jovem, de 17 anos, teve de ser submetido a várias intervenções cirúrgicas.

De acordo com a CNN, que cita um artigo divulgado na última semana pelo New England Journal of Medicine, o adolescente foi admitido numa unidade hospitalar com “graves lacerações na boca e múltiplos incisivos inferiores partidos”, duas horas depois do incidente.

O jovem, cujo estado de saúde evoluiu favoravelmente, necessita agora de fazer a implantação de alguns dentes, depois de ter recuperado das várias feridas causadas pelo aparelho eletrónico.

As imagens partilhadas pela publicação científica mostram uma radiografia feita após a explosão e uma fotografia após algumas das intervenções cirúrgicas.

O adolescente deixou de fumar.