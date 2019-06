Mackenzie Lueck foi ao funeral da avó e nunca mais regressou a casa

Mackenzie Lueck, de 23 anos, estudante de Enfermagem na Universidade do Utah, nos EUA, está desaparecida há uma semana. Na segunda-feira passada, nas primeiras horas da madrugada, aterrou no aeroporto de Salt Lake City após ter ido ao funeral da avó na Califórnia, sua cidade de origem, segundo a estação televisiva Fox 13. No entanto, a jovem não voltou a dar sinal de vida: um primo da universitária revelou ao canal KSL que Lueck enviou uma mensagem à mãe por volta da 1h e explicou que estava a aguardar um Lyft (uma rede de transportes dos EUA semelhante à Uber).

Ao Gephardt Daily, um jornal online, uma fonte confirmou ter visto a jovem entrar para o veículo anteriormente mencionado. Na sexta-feira, num comunicado enviado aos órgãos de comunicação norte-americanos, a Lyft revelou que o condutor que transportou Mackenzie está a colaborar na investigação policial. “Reconhecemos que isto é extremamente assustador para quem se preocupa com Lueck. A segurança da nossa comunidade é fundamental e pretendemos auxiliar as forças policiais” avançou a companhia que se autodescreve como “o teu amigo com carro, quando precisas de um”.

A Lyft disse ainda que a viagem "não teve irregularidades" e que o condutor continuou a transportar passageiros após deixar a futura enfermeira na morada que ela pediu, em North Salt Lake. Porém, os colegas de casa estranharam que não se tenha dirigido ao apartamento que partilhava com eles a aproximadamente dez minutos de distância. “Ela não veio ver os animais de estimação nem deixar a bagagem. Nem sequer foi trabalhar nem tem o telemóvel ligado. Isto não é nada normal” confessou a amiga Ashley Fine ao Fox 13. Aliás, no domingo passado, uma amiga de Lueck casou-se, na Califórnia, e ela não esteve presente.

As autoridades estão à procura de Lueck mas, segundo o sargento Brandon Shearer, da polícia de Salt Lake City, ainda não intervieram na área de North Salt Lake “porque não há evidências de que Mackenzie tenha ficado lá” e “nada sugere que esteja em perigo a não ser que ninguém ouviu falar dela nos últimos dias”.

“O nosso objetivo primordial é encontrar a Mackenzie e trazê-la para casa. Agradecemos a preocupação, as orações e os esforços incansáveis da polícia e dos membros da comunidade” afirmaram os familiares da desaparecida em comunicado.