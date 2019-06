Urso bebé encontrado em estrada nos EUA escoltado pela polícia | VÍDEO

No vídeo, podemos ver o animal pouco preocupado com o alarido criado à sua volta e a caminhar lentamente, seguido pelas autoridades e a aproveitar os seus quinze minutos de fama.

Um urso bebé foi encontrado numa estrada, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos e parou literalmente o trânsito. Para garantir não apenas a segurança do animal mas também da população, as autoridades escoltaram o animal e este parecia bastante tranquilo com a situação.

No vídeo partilhado pela ABC News, podemos ver o animal pouco preocupado com o alarido criado à sua volta e a caminhar lentamente, seguido pelas autoridades e a aproveitar os seus quinze minutos de fama. Até ao momento, não se sabe como é que o animal foi parar à estrada.