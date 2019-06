Fingiam ser enfermeiros para entrar em casas de idosos e roubarem dinheiro e ouro

Uma operação da GNR, na zona de Lisboa e na Margem Sul do Tejo, levou à detenção de várias pessoas, sob suspeita de se fazerem passar por enfermeiros - mas também por assistentes sociais - para entrarem em casas de idosos, a quem depois roubavam dinheiro e bens.

O grupo atuava de Norte a Sul do país, embora as diligências da GNR estejam, esta terça-feira, concentradas em São João da Talha, em Loures, e no Bairro Alfredo Boa Saúde, na Portela.

Os roubos rondavam os 150 mil euros e o material roubado era, sobretudo, ouro, segundo o Correio da Manhã. Os suspeitos são na maioria mulheres de etnia cigana.

A investigação, que teve início há cerca de dois anos, que culminou nas buscas ainda a decorrer já levou à detenção de 13 pessoas.

Em comunicado, a GNR adianta que foram cumpridos 42 mandados, dos quais 26 em residências e em veículos, e 16 de detenção, mas apenas 13 pessoas acabaram detidas pela prática de crimes de furto e roubo.

Alguns dos suspeitos são reincidentes, tendo também sido detidos em 2015 pelas mesmas razões.