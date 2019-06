Efacec reforça presença na Alemanha e Holanda

A Efacec foi selecionada pela Allego para o fornecimento e instalação de 90 carregadores ultrarrápidos na Europa Central durante os próximos dois anos. Este contrato insere-se no projeto que está a ser desenvolvido por um consórcio, liderado pela Allego, que se destina a criar uma rede-piloto de carga ultrarrápida na Europa.

O carregador que será fornecido pela Efacec será o modelo HV350, o sistema de carregamento mais potente, seguro, robusto, durável e amigo do ambiente produzido pela Efacec, que alia a experiência de mais de 30 anos na conceção de carregadores para veículos elétricos com a mais avançada tecnologia existente, avança a empresa em comunicado.

A mesma nota explica que o HV350 é uma solução de carregamento ultrarrápido de alta potência e é o primeiro carregador rápido com potência de 350kW DC com cabo refrigerado certificado, que fornecerá velocidade de carregamento até 30km por minuto, sete vezes mais rápido que os atuais carregadores de 50kW DC.

A família HV é composta pelos carregadores mais potentes e por isso os mais rápidos do mundo, capazes de carregar a bateria de um veículo elétrico em poucos minutos, carregando cerca de 100km de autonomia em menos de cinco minutos.

“Este novo contrato com a Allego é um marco importante para a Efacec. Não só consolida a nossa posição enquanto o maior fornecedor de carregadores da Allego como sublinha a capacidade de inovação e de desenvolvimento da Efacec, que nos permite entrega os melhores produtos, mais modernos e de acordo com as especificações pedidas pelos nossos clientes. A marca Efacec continua a afirmar-se nos principais mercados europeus. Isso é algo fundamental na nossa estratégia de desenvolvimento, que coloca a Europa Central e do Norte como eixos estratégicos para o nosso crescimento no mercado da mobilidade elétrica”, avançou Ângelo Ramalho, CEO da Efacec.