121 condutores apanhados sem carta e 330 com taxa criminosa de álcool no espaço de 12 dias

Durante a operação Baco, realizada pela GNR entre os dias 12 e 24 de junho, mais de 330 condutores foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2, gramas/litro (g/l), o que é considerado crime. Dos 51.413 condutores parados, 1.100 conduziam com excesso de álcool no sangue, segundo a agência Lusa.

As ações de fiscalização, organizadas pelas autoridades, concentraram-se em vias “onde as infrações por excesso de álcool são mais frequentes e dão origem a um risco acrescido de acidentes de viação”. O intuito da operação é prevenir a sinistralidade e aumentar a segurança dos condutores.

A operação Baco detetou 15.111 contraordenações rodoviárias, 4.269 por excesso de velocidade, 979 por falta de inspeção periódica obrigatória, 774 por anomalias no sistema de iluminação e sinalização e 537 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.

121 pessoas foram apanhadas sem carta de condução, 538 utilizavam o telemóvel durante a condução indevidamente e 391 não tinham o seguro de responsabilidade civil, considerado obrigatório.