População local compra toda a cerveja em boicote a festival que celebra aniversário de Hitler

Todos os anos, um grupo neonazi organiza um festival de rock em Ostriz, na Alemanha para celebrar o aniversário do ditador Adolf Hitler. Mas este ano, a população local decidiu unir-se contra o festejo e tentar boicotar o divertimento dos apoiantes de extrema-direita.

As autoridades já tinham decidido que no hotel onde o grupo está hospedado não seria permitido vender álcool, com o intuito de evitar episódios de violência, no entanto, para evitar mesmo a compra de álcool, os habitantes compraram todas as cervejas dos supermercados da região, a bebida mais consumida durante o festival.

Um ativista de Ostritz, Georg Salditt, disse ao jornal alemão Bild: "O plano foi feito com uma semana de antecedência. Queríamos secar os nazis. Pensámos que, se uma proibição do álcool não chegasse, esvaziaríamos as prateleiras dos supermercados".