Citroën lança nova edição de óculos que terminam com enjoos e má disposição em viagens longas

A marca de automóvel, Citroën, em conjunto com a startup, Boarding Ring, e o estúdio de design, 5.5, criou, no ano passado, uns óculos para combater os enjoos, as naúseas e o mal-estar que sucedem com muitas pessoas durante viagens longas de automóvel.

Os Seetroën - nome dado aos óculos - têm um liquido azul no seu interior que ajuda a recriar a linha do horizonte, o que ajuda a terminar com a má disposição. 10 minutos depois de colocar os óculos, a mente volta a sincronizar-se com o movimento percebido pelo ouvido interno e basta olhar para um objeto imóvel para garantir o sucesso dos Seetroën, citando o Observador.

Depois de uma primeira edição bem-sucedida, a marca decidiu lançar uma nova edição especial limitada, com 1919 exemplares – ano de fundação da Citroen. Custam 99 euros e as lentes não são graduadas, o que possibilita a utilização por parte de qualquer pessoa.