Vítimas de violência doméstica continuam a ser ameçadas por reclusos através de telemóveis

O representante do Corpo da Guarda Prisional admite que, desde 2009, tem tentado que sejam introduzidos inibidores de sinal que bloqueiam o acesso à internet nas prisões.

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves, afirma “não ser impossível acabar com o uso de telemóveis nas prisões", em entrevista ao Diário de Notícias.

O representante do Corpo da Guarda Prisional admite que, desde 2009, tem tentado que sejam introduzidos inibidores de sinal que bloqueiam o acesso à internet nas prisões. “Chegámos a apresentar uma proposta que punha a título experimental e de forma gratuita, durante seis meses, o sistema numa cadeia do norte. A direção-geral recusou e nunca esclareceu qual a razão política subjacente a esta recusa", contou.

Apesar da desaprovação, Jorge Alves aparenta não desistir e diz que irá apresentar uma proposta de inibição do sinal wireless à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), mas com um aparelho pertencente a uma empresa israelita.

Segundo Alves, existe algum receio em aprovar os inibidores de sinal, conhecidos por jammers, por existirem pessoas autorizadas a utilizar os telemóveis nas prisões, como o chefe dos guardas ou o diretor da instituição que não podem ter o sinal bloqueado e por haver receio que o bloqueio possa interferir com as comunicações nas áreas próximas das prisões, algo que o responsável diz já se ter comprovado ser mentira.

Jorge Alves menciona o perigo da utilização de telemóveis nas prisões por parte dos reclusos e conta que o Corpo de Guarda Prisional chega a receber casos de denúncias durante a noite de mulheres vítimas de violência doméstica. "Os agressores estão presos mas continuam a molestar e a contactar as vítimas. Vai lá o guarda à cela e está de facto o recluso a usar o telemóvel", conta Jorge Alves.

Já foi criado uma petição pública a pedir o uso dos jammers. "Tendo em conta o anunciado nos meios de comunicação social em que basicamente se diz que vão ser instaladas cabinas telefónicas nas prisões, existe uma alternativa. Adquirir bloqueadores de sinal de telemóvel (jammers), que são aparelhos que num determinado raio de ação não permitem que os telemóveis funcionem", lê-se no texto da petição.