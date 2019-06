Rita Marrafa de Carvalho faz piada sobre Maddie e é criticada na imprensa britânica

A jornalista da RTP Rita Marrafa de Carvalho está a ser noticiada na imprensa britânica, depois de fazer uma publicação no Twitter onde fazia uma referência à família McCann.

“Na festa do meu filho de oito anos, tudo a correr e aos gritos, a espalhar batatas e M&Ms, a mexer em tudo o que não deviam, confesso que gritei 'Ou param ou vou chamar os McCann!'. Não me orgulho. Mas teve efeito. Pelo menos no meu. Ficou quietinho, logo", escreveu a jornalista na rede social.

Em declarações ao The Sun, fonte próxima da família criticou a publicação em questão.

“É uma coisa horrível de se dizer. Ela devia saber a dor pela qual eles estão a passar. Há a conceção errada de que os McCann terão sido responsáveis pelo desaparecimento da filha”, refere a fonte.

Entretanto a jornalista já reagiu à polémica, mostrando-se surpreendida.

“Se acham isso ofensivo, depois de todas as acusações de que foram alvo… é porque estão desesperados por atenção”, disse em declarações à N-TV.

“Ao longo dos 12 anos os meus filhos sempre me perguntaram o que era o caso Maddie. E viviam apavorados de ficar sozinhos. A Mariana, ainda hoje, não gosta de ficar em casa e tem 13 anos”, acrescentou.

“Nunca entenderam como alguém deixava três crianças de quatro e três anos num apartamento de férias sem saberem a língua. E associaram a palavra McCann a negligência e a serem deixados sós. E para atenuar a sua angústia e receios, usei, de vez em quando, essa expressão… ‘chamar os McCann’… para lembrá-los que se não se portassem bem ia deixá-los ali na bagunça”, explicou.