Homem está barricado dentro de casa em Setúbal

Um homem encontra-se barricado, esta terça-feira, na própria casa na Quinta do Anjo, em Palmela, Setúbal.

Fonte oficial da GNR de Setúbal adiantou ao Correio da Manhã que as autoridades foram chamadas cerca das 15h00 para uma ocorrência de violência doméstica.

Já no local, as autoridades ter-se-ão apercebido de que no interior da habitação estava um homem sozinho, que sofre de problemas psíquicos.

O homem recusou-se a abandonar a habitação, estando as autoridades neste momento a tentar convencê-lo a sair de casa.