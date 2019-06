GNR apanha lancha com duas toneladas de haxixe

A GNR intercetou uma lancha com duas toneladas de haxixe, junto da ponte internacional do Rio Guadiana.

A Unidade de Controlo Costeiro, através do seu Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, intercetou uma embarcação de recreio com 65 fardos de haxixe, que corresponde a duas toneladas daquele tipo de estupefaciente.

No decurso de uma investigação da Guardia Civil, em Espanha, foi solicitada colaboração de um meio marítimo da GNR, para interceção de uma embarcação suspeita, que estava a navegar a alta velocidade no rio Guadiana, refere a Guarda Nacional Republicana.

De imediato, foi ativada uma equipa marítima, com uma Embarcação de Alta Velocidade, que intercetou a embarcação e recuperou a mercadoria, já em território espanhol, junto da ponte internacional do Guadiana, com o haxixe, enquanto os tripulantes da embarcação suspeita continuam a ser procurados em território espanhol.

A embarcação e o haxixe foram entregues à Guardia Civil, a autoridade territorialmente competente, que efetivou a apreensão, segundo revelou o comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da GNR, capitão Bruno Cordeiro.