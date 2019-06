Bruma prefere PSV ao FC Porto

Afinal, Bruma já não vai ser jogador do FC Porto. Tudo parecia ter ficado alinhavado nos últimos dias para que o internacional português assinasse pelos dragões, que iriam pagar 15 milhões de euros aos alemães do RB Leipzig, mas o extremo de 24 anos preferiu a oferta do PSV Eindhoven, vice-campeão holandês.

A explicação foi dada pelo empresário de Bruma, Catió Baldé, à Antena 1. "Acabou por assumir compromisso ontem [terça-feira] com o PSV, da Holanda. Sim, vai ser jogador do PSV. Os dois clubes [FC Porto e PSV] chegaram a acordo com o RB Leipzig para a compra. Tinham os dois liberdade para negociar e depois o Bruma ia optar pelo clube que queria jogar. Sem entrar em grandes pormenores, isto é o futebol e por várias razões o jogador preferiu assinar pelo PSV", revelou o agente do atleta, confirmando que este seguirá já esta quarta-feira para a Holanda para realizar os indispensáveis exames médicos e assinar contrato com o PSV.

O volte-face acabou por se dar depois de dois emissários do PSV terem feito uma viagem relâmpago a Portugal esta terça-feira para convecer Bruma. O raide foi bem sucedido, tendo o antigo atleta do Sporting assinado desde logo um pré-contrato válido por cinco temporadas com o clube holandês, que irá pagar ao Leipzig os mesmos 15 milhões de euros.