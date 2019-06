Fernando Pimenta conquista medalha de prata em Minsk

O canoísta, Fernando Pimenta, conquistou a medalha de prata na prova de K1 1000 dos II Jogos Europeus, esta quarta-feira, fazendo a seleção lusa alcançar 10 pódios em Minsk. O canoísta é o atual campeão do Mundo de K1 1000 e 5000, sendo que apenas a primeira é distância olímpica.

Fernando Pimenta começou desde o início em vantagem e liderou durante mais de meia prova, no entanto, o húngaro, Balint Kopasz, nos 750 metros, começou a ganhar terreno e acabou por ganhar a prova, com um tempo de 3.30,963 minutos. Pimenta ficou em segundo lugar com apenas 112 milésimos de segundo de diferença de Kopasz. O bielorrusso, Aleh Yurénia, completou o pódio, a 1,355 segundos do ouro.

"Claro que custa perder por tão pouco, mas estou ciente de que fiz tudo o que tinha a fazer. Descansei bem, recuperei também bem, mas o melhor momento da época está para vir, que é o campeonato do mundo e aí espero chegar na melhor forma da época", disse Fernando Pimenta à agência Lusa.

Portugal já arrecadou 10 medalhas nos II Jogos Europeus. Carlos Nascimento conquistou o outro na prova dos 100 metros. A equipa de judo na prova mista, o ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000 alcançaram, ao todo, cinco medalhas de prata.

As medalhas de bronze foram ganhas pelas ginastas na prova de equilíbrio, a judoca Telma Monteiro, Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai na estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.