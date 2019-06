Zidane fez 47 anos mas ainda dá espetáculo (com vídeo)

O treinador do Real Madrid mostrou que as qualidades técnicas continuam intactas

Os anos áureos de Zinedine Zidane nos relvados mundiais já lá vão há muito tempo (retirou-se após a final do Mundial 2006), mas nem por isso o atual técnico do Real Madrid deixa de espalhar magia de quando em vez. A última delas aconteceu este domingo, em França, num torneio de beneficência, a Z5 Cup, onde participaram a sua família, uma equipa masculina e outra feminina de antigas lendas do futebol gaulês, bem como de outras personalidades francesas.

Foi precisamente na partida frente à equipa feminina que surgiu a jogada que já se tornou viral nas redes sociais. Zidane, que festejava neste dia 23 o seu 47.º aniversário, partiu para cima da opositora e fez uma habilidade técnica incrível, entregando depois a bola e voltando a recebê-la para marcar golo. Mais do que descrito, só mesmo visto:

Zidane é conhecido por ainda hoje gostar de jogar com os atletas nos treinos do Real Madrid. O antigo internacional francês mantém uma forma física bastante próxima daquela que apresentava enquanto jogava e das qualidades técnicas nem vale a pena tecer grandes comentários: continuam absolutamente sublimes, como se pode facilmente comprovar pelo vídeo acima.