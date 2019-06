Ásia. Vítor Pereira elimina José Morais e está nos quartos da Champions

Riu melhor quem riu por último. O Shanghai SIPG, orientado por Vítor Pereira, foi à Coreia do Sul eliminar o Jeonbuk, do também português José Morais, e garantir a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões asiática. A partida terminou com o mesmo resultado da primeira mão (1-1), com os chineses a ser mais felizes (ou mais capazes) no desempate por grandes penalidades.

Os campeões da Coreia do Sul, que traziam a vantagem do golo marcado fora, até se adiantaram no marcador aos 27 minutos, por Kim Shin-Wook. O vencedor da última Superliga chinesa, todavia, nunca desistiu e conseguiu mesmo empatar a eliminatória a dez minutos dos 90, com golo de Hulk, antigo jogador do FC Porto - um tento polémico, ainda assim, com os sul-coreanos a argumentar que a bola saiu antes do passe de Elkeson.

O resultado não se viria a alterar no prolongamento, sendo assim necessário recorrer às grandes penalidades para se encontrar o vencedor. Lee Dong-gook, o jogador mais consagrado do Jeonbuk (40 anos, 105 internacionalizações e 33 golos pela seleção principal da Coreia do Sul) e que havia sido lançado aos 119', unicamente com o intuito de bater o penálti... acabou por ser o único a falhar, logo na primeira tentativa.

Vítor Pereira melhora assim o registo, depois de na temporada passada ter caído nesta ronda. Em competição estão ainda o Al Nassr, de Rui Vitória, e o Al Duhail, de Rui Faria, que só disputam os seus jogos dos oitavos-de-final em agosto: os sauditas defrontam o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, com os cataris a enfrentar os compatriotas do Al Sadd, agora orientados por Xavi, que pendurou as botas e sucede a Jesualdo Ferreira no banco.