Bolsonaro esteve em Portugal depois de desvio inesperado

Jair Bolsonaro esteve em Portugal, esta quarta-feira. Durante a sua curta visita – Bolsonaro fez escala na base aérea de Figo Maduro antes de seguir para o Japão - o presidente cumprimentou vários militares portugueses, como se pode ver no vídeo partilhado na sua conta oficial de Twitter.

A paragem não era esperada, no entanto, um sargento da Força Aérea do Brasil (FAB) foi detido nesta terça-feira em Sevilha sob a acusação de transportar 39 quilos de cocaína dentro do avião da equipa de 21 militares que dá suporte à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, o que obrigou ao desvio da aeronave que transportava o presidente brasileiro, como noticiou o Diário de Notícias.

Bolsonaro vai participar na reunião do G20 que terá lugar em Osaka, nos dias 28 e 29 de junho.