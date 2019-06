Depois de polémica no Feirense, Armr Warda afastado da seleção egípcia devido a assédio sexual

A Federação Egípcia de Futebol anunciou esta quarta-feira o afastamento de Amr Warda da seleção nacional daquele país devido a acusações de assédio sexual.

"Amr Warda foi excluído da seleção nacional, na sequência de conversas com as equipas técnica e administrativa da equipa", lê-se no comunicado da federação egípcia, que diz que esta decisão foi tomada "para manter a disciplina e a concentração" da seleção.

De acordo com a BBC, o afastamento acontece depois de várias mulheres terem divulgado mensagens que o jogador lhes havia enviado pelas redes sociais. O assunto acabou rapidamente por se viralizar.

"Um dos jogadores enviou-me uma mensagem a dizer que sabe como conseguir o meu número de telemóvel, que eu não sei como ele é e que me irá provar que não é o tipo de homem a quem dizer ‘não’", denunciou a modelo Merhan Keller, no seu Instagram.

O futebolista acabou por desativar a sua conta de Instagram.

Recorde-se que não é a primeira vez que o futebolista se vê envolvido numa situação semelhante. Em 2017, Warda chegou ao Feirense por empréstimo do PAOK da Grécia. No entanto, foi dispensado apenas três dias depois da sua apresentação por ter assediado as mulheres de dois colegas de equipa.

Na altura, o clube instaurou um processo disciplinar ao futebolista, mas nunca deu qualquer explicação sobre o assunto. Já Wanda falou em “falsos testemunhos” e defendeu que era um homem “respeitoso”.

O Egipto encontra-se a disputar o Campeonato Africano das Nações (CAN).