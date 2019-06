Sonhar não custa. Casas que não são para todas as carteiras

Comprar casa nas grandes cidades ou em zonas de luxo está cada vez mais caro e, apesar de ter sido registado um abrandamento do preço, a verdade é que há investimentos que só são possíveis para as carteiras de alguns. Espaços luxuosos, confortáveis, com jardim, piscina, um quarto para cada filho e visitas ou até uma sala de cinema. O i deixa-lhe sugestões de alguns apartamentos ou moradias luxuosos um pouco por todo o país.

Uma moradia que parece um palacete no coração de Sintra - 8 000 000€, Sintra, Private Luxury Real Estate

Se é apaixonado pela realeza e adora o sossego da serra de Sintra, talvez esta seja a sua casa de sonho. Imagine-se a viver numa moradia que parece um palacete, com vários toques de antiguidade na decoração. São dez quartos (seis deles suítes), jardins, lagos, espaços grandes e um sossego que não encontra em muitos sítios. O problema? O preço. É que esta casa de sonho custa oito milhões de euros e não está à disposição de qualquer carteira.

Uma casa, mar, praia e paisagens inesquecíveis - 7 500 000€, Tavira, Private Luxury Real Estate Imagine-se a morar no Algarve, mais precisamente na zona de Tavira, numa moradia com acesso direto à praia. Parece-lhe bem? Mas há melhor: a casa, com cinco suítes, tem uma piscina com vista privilegiada para a ria e para o mar e ainda jardins e terreno com uma área de sete hectares. O preço também não está ao alcance de todos: 7,5 milhões.

Uma moradia espaçosa com uma piscina interior - 4 800 000€, Troia, Private Luxury Real Estate

Pensar em Troia é pensar em férias ou num fim de semana de lazer. Mas já se imaginou a morar ali? E numa moradia de luxo? É possível. Sala com vista panorâmica, quartos espaçosos e suítes de cortar a respiração. E há melhor. Gosta de privacidade? A moradia conta com uma piscina interior, onde pode usufruir de um spa privado.

Vistas da costa algarvia de cortar a respiração - 12 500 000€, Albufeira, Sotheby’s International Realty Morar mesmo em frente ao mar, numa moradia de luxo, é o sonho de qualquer um. Rumamos então ao Algarve, mais precisamente Albufeira. As vistas são de cortar a respiração e a zona é tranquila. Pode ainda contar com três garagens, seis quartos, cinco casas de banho, sauna e piscina. Voltamos aqui ao problema: o preço. Esta bonita moradia custa 12,5 milhões de euros.

Juntar o moderno e o clássico numa luxuosa moradia - 10 500 000€, Estoril, Sotheby’s International Realty Vista para o mar, piscina, court de ténis, jardim, privacidade e um ambiente clássico. Já se apaixonou? Esta moradia com oito quartos fica no Estoril. Ideal para quem não quer morar muito longe de Lisboa, mas prefere o sossego. Fica perto do golfe, do casino e de praias, e tem bons acessos à autoestrada.



Piscina e terraços com vista direta para o mar - 10 500 000€, Cascais, Sotheby’s International Realty Esta maravilhosa moradia ainda está em construção, mas tem tudo para ser uma casa de sonho: piscina exterior e terraços com vista para o mar, zona de spa com piscina interior e equipada com painéis solares térmicos e fotovoltaicos. Fica na Quinta da Marinha, em Cascais, a 25 quilómetros de Lisboa, com proximidade do mar, campos de golfe, centro hípico e restaurantes, entre outros.

Promenade é o novo desenvolvimento icónico de Lisboa - 7 950 000€, Lisboa, UrHome Portugal No coração do Cais do Sodré e com vista privilegiada sobre o Tejo ou para as colinas de Lisboa, nasce o Promenade. Daqui fazem parte vários apartamentos luxuosos com destaque para este T6, que promete o maior conforto, ao qual se juntam as vistas maravilhosas para a cidade de Lisboa. A arquitetura é moderna e discreta.

Moradia de luxo com piscina em Alvalade - 6 300 000€, Lisboa, Green-Acres Pertíssimo do centro de Lisboa e numa zona de fáceis acessos, esta moradia de luxo totalmente recuperada situa-se em Alvalade. Tem piscina coberta de água quente e um grande jardim. Por dentro, uma mesa de snooker para os amantes do jogo. A casa é decorada com materiais das melhores marcas de design do mundo. São oito quartos, sete casas de banho e 800 metros quadrados de puro luxo. Tem ainda 1000 metros quadrados de terreno.

Moradia requintada na zona do Restelo - 9 800 000€, Lisboa, Castelhana Sociedade de Mediação Imobiliária Piscina, jacuzzi, sauna, banho turco, fonte de gelo, bar, ginásio e balneário. Seis suítes e garagem equipada com sistema de luz, som e projeção para as suas próprias festas privadas. Este sonho que se situa no Restelo, num local calmo e com bons acessos ao centro da cidade, tem ainda uma sala de home cinema. O luxo e o requinte num só espaço.

Uma casa calma na Foz do Douro - 1 450 000€, Porto, Rui Cavalheiro - Sociedade de Mediação Imobiliária No norte do país, os preços acabam por ser um pouco mais simpáticos e conseguem abranger mais carteiras. Este apartamento fica situado numa das avenidas mais prestigiadas da cidade do Porto, está inserido num condomínio privado e fica a apenas cinco minutos da praia da Luz. É ainda composto por um grande pátio para que sejam aproveitados todos os momentos de lazer.