Cidade de Lisboa tem 2473 pessoas em situação de sem-abrigo

De acordo com o Plano municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo 2019/2021 existem 2473 pessoas na cidade de Lisboa em situação de sem-abrigo, das quais 1967 vivem em acolhimento temporário da responsabilidade da autarquia e outras 361 vivem na rua.

Os dados mostram que a zona histórica da cidade de Lisboa é onde existem mais pessoas nesta situação e a freguesia de Santa Maria Maior, seguida de Arroios e São Vicente é a que tem mais registos de sem-abrigos.

O plano apresentado na reunião pública liderada por Fernando Medina, esta quarta-feira defende um investimento de 4,3 milhões de euros para as várias vertentes do apoio às pessoas consideradas sem-abrigo e que passa por socorrer situações de emergência, de transição para casas onde podem ficar e de inclusão na sociedade.

O vereador dos Direitos Sociais na Câmara de Lisboa, Manuel Grilo (BE) confessa acreditar ser possível tirar todos os sem abrigos da rua até 2021. "A minha visão é retirar todas as 361 pessoas da rua no decorrer deste plano municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo", disse o autarca do BE, citando o Diário de Notícias.