Depois de esfaquear companheira, homem confessa "já acabei com ela"

Uma mulher de 59 anos foi esfaqueada pelo companheiro, na sua casa, em Alvide, Cascais, na passada terça-feira. Depois de ter sido atacada com uma faca de cozinha, a vítima conseguiu arrastar-se até ao quintal e tocar à campainha da vizinha que chamou os serviços de emergência que levaram a mulher, em estado crítico, para o Hospital Santa Maria.

O suspeito foi detido pela GNR que o entregou à PJ. Segundo noticiou o Correio da Manhã, pouco depois do ataque, o homem, que segundo uma testemunha se encontrava alcoolizado foi ter com um vizinho para falar sobre o ataque. "Já acabei com ela, desgracei a minha vida", disse.