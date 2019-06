Jovem desaparecido depois de cair ao rio entre discotecas Lust in Rio e Urban Beach

As causas do acidente são ainda desconhecidas, no entanto, acredita-se que o estado de alcoolemia do grupo possa ter influenciado o acidente.

Um jovem encontra-se desaparecido, depois de ter caído ao rio Tejo, em Lisboa, esta madrugada, por volta das 05:00 horas. O rapaz estava com um grupo de amigos e terá caído ao rio acidentalmente, entre a discoteca Lust in Rio e Urban Beach, segundo apurou a TVI24.

A Polícia Marítima está a realizar buscas no local do desaparecimento. As causas do acidente são ainda desconhecidas, no entanto, acredita-se que o estado de alcoolemia do grupo possa ter influenciado o acidente.