Atentados suicidas na capital da Tunísia fazem pelo menos um morto e nove feridos

Dois bombistas suicida fizeram-se explodir no centro de Tunes, a capital da Tunísia, esta quinta-feira.

Segundo noticiou a Al Jazeera, o primeiro ataque foi direcionado a uma patrulha policial na rua principal Tunes, a Charles de Gaulle, perto da embaixada francesa.

Pelo menos, 3 civis e 2 agentes da polícia ficaram feridos, segundo o Ministério do Interior.

O segundo ataque ocorreu em frente a uma esquadra, no distrito de al-Qarjani, que originou quatro feridos.

Existe pelo menos um morto confirmado.

Video of the aftermath of the attack at the corner of Charles de Gaule street and Avenue de France #Tunisia pic.twitter.com/oJHsAS5Tre