Jonas pendura chuteiras após acordo com o Benfica

Jonas chegou a acordo com o Benfica e vai deixar os relvados, avança esta quinta-feira o jornal A Bola.

De acordo com a mesma fonte, o avançado, de 35 anos, chegou a acordo com os ‘encaranados’ para a rescisão ao atual contrato, que era válido até ao final da próxima época.

O futebolista brasileiro terá tomado esta decisão devido à lombalgia crónica que o tem prejudicado ao longo das últimas épocas.

Jonas era um dos mais bem pagos do plantel das águias. O avançado vai ainda receber parte dos três milhões de euros que tinha por receber do vínculo, como acordo para a revogação do contrato.

Recorde-se que no passado dia 18 de maio, no encontro do Benfica frente ao Santa Clara, Jonas entrou em campo em lágrimas e deu a entender que seria aquele o seu último jogo de águia ao peito.

Agora, de acordo com A BOLA, a despedida vai acontecer no dia 10 de julho, no jogo de apresentação aos adeptos frente ao Anderlecht, no estádio da Luz.