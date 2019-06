IAVE já disponibilizou, no site, o enunciado e critérios de correção da prova realizada esta quinta-feira

Quase 10 mil alunos realizaram o exame nacional de Geometria Descritiva do 11.º ano, que decorreu na manhã desta quinta-feira entre as 9h30 e as 12h.

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) disponibilizou o enunciado da prova e os respetivos critérios gerais de classificação da mesma.