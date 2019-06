Incêndio em centro comercial junto ao Estádio do Dragão

Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira, no centro comercial Alameda Shop & Spot, junto ao Estádio do Dragão.

De acordo com fonte oficial do Alameda Shop & Spot, o incêndio começou na cobertura do centro comercial, na sequência de trabalhos de manutenção e provocou alguns constrangimentos no funcionamento da zona de restauração.

Segundo a mesma fonte, não chegou a ser necessária a intervenção dos bombeiros no local "graças à rapida ação das equipas" daquele espaço comercial.

Não há registo de feridos ou danos causados pelo incêndio.